El fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, cayendo eliminada en la Fase de Grupos, será un tema difícil de superar incluso por el bien del futbol mexicano. El varapalo sufrido en tierras árabes, ha provocado que surjan distintas hipótesis de por qué el Tricolor falló.

Uno de los temas recurrentes es la falta de exportación de jugadores a Europa, algo que según Jürgen Damm, quien milita en las filas del Club América, ve como una de las causas, pero no señaló solo a los clubes, sino a los propios futbolistas.

"Creo que debería de haber un poco más de esa flexibilidad a la hora de vender jugadores a Europa, en la MLS sucede mucho que se venden a precios muy bajos, pero también nosotros ser autocríticos porque en muchas ocasiones cuando nos ofrecen un contrato en México y uno en Europa y ves el tema salarial, también nosotros preferimos quedarnos acá y cobrar más", lanzó Damm.

Jürgen incluso se puso a él mismo como ejemplo, pues confesó que tuvo una oferta para dar el salto a Europa, pero el tema salarial no lo convenció.

"Esto es de ambas partes, no solamente de los clubes, también nosotros y a mí me pasó, en una ocasión tuve la oportunidad de ir y el salario era 2 o 3 veces menor allá y yo me quise quedar, así que el futbolista tiene cierto grado de responsabilidad y debe de haber una comunión en las dos partes par que pueda existir mayor exportación", sentenció.

JL