Portugal cayó eliminada del Mundial de Qatar 2022 y con ello Cristiano Ronaldo se despidió de su última Copa del Mundo como futbolista profesional. El astro lusitano se marchó entre lágrimas en un partido en el que partió desde el banquillo por segundo encuentro consecutivo tras la decisión de Fernando Santos.

Al respecto, Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, no se guardó nada y explotó en contra del seleccionador lusitano, a quien señaló de ser el gran culpable del batacazo sufrido en Qatar 2022.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el partido vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido", lanzó la pareja del futbolista.

Cristiano Ronaldo nada pudo hacer para evitar la eliminación de un conjunto portugués que soñaba con trascender en esta copa del mundo, sin embargo, no se pone en duda que gracias al ex jugador del Manchester United, Portugal se posicionó en los últimos años como una escuadra competitiva a nivel Mundial, coronándolo con una Eurocopa y una Nations League.

JL