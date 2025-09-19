El partido Pachuca vs Querétaro formará parte de las actividades del sábado dentro de la Jornada 9 (J9) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Aquí te decimos el horario del encuentro, los canales de transmisión y cómo llegan a esta fecha.

Luego de una polémica derrota ante Cruz Azul, los Tuzos vuelven a casa para enfrentar a Gallos Blancos, partido en el que se espera una victoria local.

El cuadro hidalguense sufrió una derrota dolorosa y envuelta en la polémica ante los capitalinos, situación que le hace vivir una pequeña mala racha de la que puede salir este sábado ante los queretanos.

Si buen Jaime Lozano había tenido un buen arranque, en los últimos tres encuentros, Pachuca sólo ha rescatado un punto, por lo que le urge ya el triunfo.

El sábado podría salir con los tres puntos, pues el cuadro de Querétaro no ha sido un rival difícil para los que equipos que ha enfrentado, por lo que, de salir con ganas de ganar y hacer buen futbol, Pachuca tendría los tres puntos en la bolsa.

Gallos ha sido un escalón para varios equipos en lo que va del Apertura 2025, y sólo tiene cuatro puntos que los mantienen en el penúltimo lugar.

Benjamín Mora se encuentra en la cuerda floja de no empezar a sacar resultados y ya no tanto para la Liguilla, sino más bien pensando en el tema del porcentaje, en donde hasta el momento está delante de cuatro equipos, pero eso no le asegura nada de continuar con el paso perdedor.

El partido de la J9 del Apertura 2025 se disputará este sábado 20 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J9 Pachuca vs Querétaro

Fecha y hora: Sábado 20 de septiembre, 17:00 horas

Sábado 20 de septiembre, 17:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, FOX

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

