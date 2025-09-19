La segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 dejó un mensaje claro en las calles de Bakú: Ferrari y Lewis Hamilton están listos para dominar, mientras que McLaren volvió a exhibir debilidades preocupantes.

El siete veces campeón mundial encabezó un sólido 1-2 de la Scuderia al marcar 1:41.293, apenas 0.074 segundos por delante de Charles Leclerc, quien, fiel a su tradición en este circuito, mostró de nuevo su capacidad para exprimir cada centímetro de la pista. Ambos Ferrari se batieron en un duelo particular que terminó inclinándose del lado de Hamilton, que parece decidido a hacer suyo un trazado históricamente favorable para Leclerc.

Lo de McLaren, en cambio, fue un desastre. Lando Norris, quien había mostrado destellos en la primera sesión, terminó contra el muro en la curva 4, dañando su suspensión trasera izquierda y quedando fuera a mitad de la tanda. Su compañero Oscar Piastri tampoco pudo brillar: después de perder tiempo valioso en la FP1, apenas pudo ser 12° y encima quedó bajo investigación por no respetar banderas amarillas. La promesa naranja se está diluyendo en un mar de errores y falta de ritmo.

Más atrás, Mercedes mostró señales alentadoras con George Russell en tercera posición, medio segundo detrás de Hamilton, y el joven Kimi Antonelli sorprendiendo al colarse en cuarto. Haas también tuvo un día positivo con Ollie Bearman y Esteban Ocon dentro del top 10, algo impensado en la previa.

Red Bull, por su parte, sigue sin lucir en Bakú: Max Verstappen apenas fue sexto, incapaz de pelear con el ritmo de los Ferrari ni con la solidez de Mercedes. El tricampeón neerlandés se mantiene discreto, quizá guardando cartas para la clasificación, pero la falta de protagonismo ya genera ruido.

La FP2 en Bakú dejó un aviso: el reinado en las calles azerbaiyanas parece teñirse de rojo, con Hamilton y Leclerc marcando el ritmo, y el resto, incluidos Verstappen y Norris, buscando respuestas urgentes antes de que llegue la clasificación del sábado, la cual iniciará en punto de las 06:00 horas.

OF