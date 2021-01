Dos puntos de seis disputados en las dos primeras fechas del Clausura 2021, no le preocupa al técnico de Chivas, Víctor Manuel Vucetich, porque futbolísticamente consideró que hubo mejoría, tanto así que metieron al Toluca en su campo en el segundo tiempo, aunque el primero reconoció que fueron inoperantes.

“Desde luego que un empate como el de hoy con opciones como las que tuvimos, no nos deja tranquilos, fuimos superiores al Toluca, tuvimos opciones pero no capitalizamos. Metimos al Toluca en su cancha, el equipo comienza retomar lo que mostró el torneo pasado. El punto no es lo que queríamos pero el accionar mejora”.

Hay muchos aspectos a mejorar, pero Víctor Manuel Vucetich señaló que se queda con la mejoría mostrada cuando realizó movimientos en el complemento, porque el equipo se vio más agresivo, con mejor recuperación.

“No me preocupa. Sin duda alguna el equipo intentó, el primer tiempo no fue como quisimos, corregimos en el segundo tiempo, había más entendimiento y tuvimos varias opciones de gol, no supimos capitalizarlas y buscamos ser distintos a lo que veníamos mostrando”, declaró el técnico de Chivas.

Respecto a la salida del capitán Jesús Molina, precisó el pastor que no es algo que les preocupe porque salió caminando por su propio pie, así que no considera que sea algo grave y ya habrá tiempo de valorarlo.

“Molina es el golpe que se llevó, salió por esa situación, evaluaremos mañana no hay tanto problema porque salió caminando, ya haremos una evaluación exacta. Buscamos intensamente el gol, no se nos dio, tuvimos las opciones claras y considero que el esfuerzo fue muy bueno y dejamos el primer tiempo con libertad para ellos”.

Chivas se mantiene sin conocer la derrota en las dos primeras jornadas tras esta igualada ante el Toluca 1-1 y la de la semana pasada ante el Puebla, pero tampoco ha ganado.

La buena noticia del partido es que Chivas continua alargando la racha de ocho años sin perder ante el Toluca en casa.