La falta de resultados en Chivas en el presente semestre no ha sido impedimento para que los seguidores rojiblancos dejen de confiar en el proyecto de Gabriel Milito al frente del Guadalajara. Ante esto, Óscar Rodríguez, seguidor del Rebaño Sagrado, consideró que el estratega argentino únicamente necesita tiempo para entregar resultados.

“Tiene buena carrera y se ve que tiene buenas ideas. Si le dan tiempo y temporadas, yo creo que puede lograr algo bueno. Además, es un técnico con mucha experiencia y jerarquía; insisto, solo necesita tiempo”, señaló.

De igual manera, se dijo contento con el rendimiento que han tenido los refuerzos en el presente semestre, quienes han destacado más que los elementos que ya estaban en el plantel.

“La verdad es que sí. De hecho, en los partidos los refuerzos han sido los más sobresalientes: Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Bryan González, por lo que han sido un poco más destacados en comparación con los que ya estaban en la plantilla”, agregó.

Al final, reveló que le agrada que Armando González sea el titular en el ataque del equipo rojiblanco.

“Necesita darle oportunidad a la ‘Hormiga’, la verdad. Está metiendo goles y Pulido tiene buen ánimo, pero necesitan darle a los chavos más oportunidades, para que se sigan mostrando y puedan convertirse en referentes del equipo”, concluyó.

SV