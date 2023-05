Con la certeza de que la ventaja que sacaron es mínima (1-0), el profesor Benjamín Mora fue tajante al señalar que ahora Atlas deberá acudir al Estadio Akron sin caer en excesos de confianza ante las Chivas.

Para el timonel del conjunto rojinegro, ni siquiera un marcador más abultado les aseguraría el pase a Semifinales a falta de 90 minutos por disputarse en patio ajeno, y es por eso que ahora evita echar las campanas al vuelo.

“Tenemos que sentarnos a revisar lo que sucedió esta noche en cuanto al funcionamiento y de lo que hicimos o dejamos de hacer, la ventaja que tenemos es de un gol pero no me parece una ventaja para sentir que estamos hechos. Iremos a jugar como si no tuviéramos ventaja, jugaremos lo mejor posible y concentrados, ejecutando de la mejor manera para hacer un buen partido en el Akron”.

“Ni con un 2-0, 3-0 o 4-0 estaríamos seguros de absolutamente nada. No tuve en el pensamiento el partido de vuelta, ahora ya lo tengo, pero no creo que tengamos una ventaja favorable de ningún modo”, comentó el estratega mexicano.

Será el próximo domingo a las 19:05 horas, tiempo del centro del país, cuando Chivas reciba al Atlas en la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2023, esto en un partido que definirá a uno de los semifinalistas del certamen.

Con el ánimo a tope por este resultado, ahora el Atlas espera repetir lo hecho el año pasado, pues justo en el Clausura 2022, los Zorros lograron eliminar a Chivas en la misma instancia, esto para a la postre coronarse como bicampeones del futbol mexicano.

Chivas, por otro lado, tratará de repetir lo hecho en 2017, año en donde lograron eliminar al Atlas en Cuartos de Final a pesar de haber perdido el primer partido de la serie en el Estadio Jalisco, esto para posteriormente conseguir el título 12 de su historia.

