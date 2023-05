El empate global le basta a Chivas para eliminar a los rojinegros del Atlas, y consciente de que tiene en sus manos la posibilidad de llevar al Guadalajara a Semifinales, el profe Pauno aseguró que la serie contra los Zorros es completamente remontable.

Los dirigidos por Benjamín Mora tomaron ventaja de 1-0 dentro de la cancha del Estadio Jalisco, pero ahora el timonel del Rebaño confía en que sus pupilos podrán darle la vuelta el domingo en el Estadio AKRON.

“Esto es remontable, le vamos a dar la vuelta 100 por 100, y yo pienso que hoy el equipo ha estado bien, la pena es que no hemos podido subir al marcador primero con el gol, pero después, en una jugada prácticamente al final de la primera parte, nos marcaron el gol que supuso el condicionamiento para el resto del partido, pero desde luego que no tengo ninguna duda de que esto es remontable, está en nuestras manos y hasta nos viene bien porque ya no podemos especular, tenemos que ganar. Lo principal es pensar en positivo. Quedan 90 minutos y lo que tenemos que hacer es ganar. El partido de vuelta ha empezado para nosotros”, advirtió Pauno.

Respecto al penal fallado por Víctor Guzmán en la primera parte, el timonel de Chivas reconoció que esa falla del capitán les pesó anímicamente, pero ahora asegura que el mediocampista del Rebaño podría volverse más peligroso para el cuadro rojinegro.

“Una situación como fallar un penalti afecta, pero la reacción de Pocho fue fenomenal para recuperarse rápidamente. Él sabe recuperarse y yo vi que no le costó, solo necesitó un poco de tiempo. Ahora tiene unas ganas tremendas de revancha y ese combustible lo tenemos que utilizar con cabeza y control para el partido de vuelta”, finalizó.

Debido a la mejor posición en la tabla, Chivas sólo necesita ganar por un tanto el próximo domingo para instalarse en las Semifinales, algo que ya logró en torneos como el Clausura 2017 en donde el Rebaño eliminó al Atlas en esta misma instancia para posteriormente coronarse como campeón.

