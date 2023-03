El Clásico Nacional es el partido más importante que tiene el futbol mexicano dentro de la Liga MX, y sabedores del orgullo que está en juego dentro de esta rivalidad, ex jugadores de Chivas y América consideran que aún en la sana convivencia hay códigos que se tienen que mantener por respeto y orgullo de la institución que representan.

Ramón Morales, ex capitán histórico del Guadalajara, fue tajante al ejemplificar que él no intercambiaría el jersey del Rebaño con algún futbolista de las Águilas si es que Chivas llega a perder Clásico.

“Creo que ha cambiado, pero hay cosas que se pueden mantener del pasado. Lo digo con mucho respeto, pero yo no cambiaría una playera sobre el terreno de juego, por ejemplo. Eso se puede mantener porque yo respeto a mi institución y respeto a la playera que traigo. Si después nos vemos a la salida es diferente. Si ese día yo pierdo me voy al vestidor, lo hice hasta con mi hermano Carlos (ex jugador de Toluca), pero eso es de la forma en que cada uno sentía la playera”, comentó.

Por otro lado Reinaldo Navia, ex futbolista de las Águilas, consideró que las formas en que interactúan los jugadores rivales sí importan, y por eso comprende la molestia de los aficionados cuando los jugadores de su club parecen no comprender lo que está en juego en este tipo de partidos.

“Dependen las formas. En un Clásico te juegas muchas cosas, y si llegas y cambias la playera y estás riendo es lógico que al aficionado no le va gustar, al mismo directivo, entonces yo creo que hay formas. Quizá sí la puedes cambiar dentro del campo, pero de una forma no tan de risa como si el partido no te hubiera importado”, finalizó.

Fue durante septiembre de 2020 cuando jugadores de América y Chivas intercambiaron playeras luego de un Clásico Nacional, situación que incomodó a los aficionados rojiblancos debido a que los jugadores del Rebaño se mostraban sonrientes a pesar de que perdieron el duelo contra las Águilas.

MF