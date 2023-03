El día de ayer, Alexis Vega habló en el día de medios previo al Clásico Nacional contra el América, admitiendo que no le convenía cerrarle las puertas al club azulcrema.

"Es el caso de Oribe (Peralta). Estamos en una institución y puede llegar a ofrecer América, y si no tengo otra opción para dónde ir a jugar es como ustedes, están en una televisora y si tiene una oferta de otra y es la única que tienen, obviamente la van a tomar. Es parte de nuestro trabajo, imagínate que te digo que no, luego llega una oferta del América y ya no me quieren. Yo tengo que ser un profesional en todos los sentidos, pero ahora estoy en Chivas y lo voy a disfrutar", comentó.

Unas horas más tarde de dicha declaración, el atacante de 25 años publicó una imagen en redes sociales, en la que afirmaba que jugaría con ellos con 3 condiciones:

Que vistan de rojo y blanco Que jueguen en Guadalajara Con puros mexicanos

El 10 rojiblanco enfatizó en el post que "NUNCA" se iría con el rival, pues va con "Chivas hasta la muerte".

Vega reaparecerá en la jornada 12 contra el América, después de que en la fecha 2 del Clausura 2023 sufriera una lesión en su rodilla derecha y tuviera que pasar por el quirófano.

Será este sábado a las 21:10 horas, tiempo del centro del país, cuando el conjunto comandado por Veljko Paunovic se vea las caras contra el conjunto dirigido por Fernando Ortiz en la cancha del Estadio Akron.

AV