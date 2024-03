Si para este Clásico Nacional entre América y Chivas existe un favorito para llevarse un buen resultado a casa dentro del partido de Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, ese es el cuadro azulcrema, esto debido a que en la Liga local vienen de vapulear a su oponente, mientras que el Guadalajara ha sido un equipo que ha navegado entre resultados medianos.

Sin embargo, el director técnico brasileño de las Águilas, André Jardiné señaló que en este tipo de partidos no hay favoritos, basta con recordar lo hecho durante la última Liguilla en la cual se vieron las caras, con victoria rojiblanca en el Estadio Azteca.

“Exceso de confianza no existe en ningún momento en América, respetamos a todos los rivales, planeamos todos los partidos con máxima atención y ahora no será diferente, el favoritismo en un concepto de prensa y afición, adentro nunca nos consideraos favoritos, partidos como este, tengo experiencia y aseguro que aquí no hay favoritos, y quien piense que existe, está equivocado”, dijo el timonel americanista.

El conjunto de Coapa viene de golear al Atlas 5-1 en el Estadio Jalisco apenas el pasado sábado; además, en el último Clásico Nacional, América ganó 4-0, esto podría ser un detonante para pensar que podría ser un partido en donde habrá una buena cantidad de goles, no obstante, Jardiné aclaró que todo pasa por distintas circunstancias, y es difícil que esto se repita.

“En este último partido que ganamos por buena diferencia de goles, eso pasa por circunstancias, partidos como este, va a terminar difícilmente con mucha diferencia de goles, salvo circunstancias puede pasar, así es el futbol, nos atenemos a detalles que pueden marcar diferencias, hay que estar preparados para un partido durísimo”, comentó.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV