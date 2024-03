Amado por la parcialidad americanista por sus goles, por su entrega, por su carisma, por su profesionalismo. A la vez, odiado por los afines al Guadalajara, por ser un jugador que suele marcarle a su equipo, que celebra de manera polémica y que ha sido un hombre plenamente identificado con los colores azulcremas. Es Henry Martín, delantero de las águilas, que promete que los festejos seguirán y más si le llega a anotar a Chivas este miércoles.

El ariete mexicano, mundialista en Qatar 2022, expresó que si le llega a anotar a Chivas, celebrará como se debe, aunque lo intentará hacer con respeto, aunque sin olvidar la playera que defiende.

“Parece que los festejos son algo que significa mucho para la afición, los celebra la afición de América, nos odian los de Chivas, pero queda ahí. No queremos ofender a nadie, si bien en alguna ocasión me pasé un poco y si ofendí a gente, pedí disculpas al respecto. No queremos eso, no queremos ofender a nadie, pero los festejos generan todavía más polémica, más picardía al partido, a veces le hace falta ese tipo de cosas, pero queda ahí en la cancha. Entonces, festejos van a haber, claro que van a haber, me toca hacerlo a mí, a mis compañeros, lo importante aquí es ayudar al equipo a ganar, me toca anotar o no, lo importante es llevarnos la victoria en este estadio”, dijo Henry Martín, uno de los capitanes y referentes del equipo campeón del futbol mexicano.

Sobre el partido de este miércoles por la noche, en donde América visitará a Chivas en el partido de Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, Henry Martín señaló que buscarán ganar, tal y como lo hacen cada vez que saltan a una cancha, sea cual sea.

“Los clásicos se ganan, o al menos salimos a eso, intentamos ganar siempre cada partido, pero los clásicos sabemos la importancia que es para el club, para la afición y para nosotros. Entonces, nosotros nos preparamos de la mejor manera para salir el día de mañana y los otros dos clásicos que todavía están por venir para ganarlos”, apuntó.

SV