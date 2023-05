Instalados en las Semifinales del certamen y con América como rival, los aficionados rojiblancos están emocionados por las similitudes que han encontrado entre el torneo que ahora está en disputa y el semestre en el que fueron campeones de la Liga MX por última vez.

Los rivales en Liguilla, la posición en la tabla general e incluso el clima forman parte de las cosas que los aficionados rojiblancos toman como cábala en su camino a un posible título.

"Mi coincidencia favorita es el entrenador. Mucho se especuló que al ser un entrenador que no conocía el medio, que no conocía del futbol mexicano, pues no iba a triunfar. Como siempre se hablaron cosas malas de Chivas, principalmente América y Atlas", comentó un aficionado del Rebaño a las afueras del Estadio AKRON.

Por otro lado, más allá del plantel o los jugadores, existen algunos aficionados que tomaron como buen augurio el clima previo al partido de Vuelta de los Cuartos de Final entre Chivas y Atlas.

"Mi coincidencia favorita es que en el 2017, antes del partido de Vuelta contra Atlas, también llovió, esa es mi coincidencia favorita", comentó un fanático rojiblanco.

Después del partido de este jueves entre Chivas y las Águilas en el Estadio AKRON, ambas escuadras volverán a chocar el próximo domingo para definir al último finalista de este Clausura 2023 de la Liga MX.

IO