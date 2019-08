Chivas tiene arranque goleador 

En el Torneo Bicentenario 2010, con José Luis “Guero” Real en el banquillo, Chivas logró un arranque de ensueño en las primeras cinco jornadas. Con un equipo agresivo, dinámico y goleador, lograron marcar 13 goles en cinco fechas, y desde entonces hasta antes de iniciar el Apertura 2019, lo más que había anotado el conjunto rojiblanco eran seis tantos en cinco encuentros.

Nueve años después, el “Jefe” Tomás Boy ha conseguido el mejor arranque goleador del equipo al sumar nueve tantos, lo cual, aseguró el timonel rojiblanco, se debe a la cantidad de llegadas que generan y pudieran llevar más, pero siguen cometiendo errores en la definición, así como en otras líneas.

“No sabía ese dato. Aquí las señales en la pretemporada me decían que pronto llegarían (los goles), por las combinaciones de los jugadores, por el trabajo en el área y ante el arco adversario, me decían que pronto podrían llegar. Los movimientos son muy buenos, generamos muchas jugadas de nivel y ante León tres goles eran suficientes para ganar, pero no para empatar, es decir, tenemos que mejorar”, señaló el técnico.

Después de ese Bicentenario 2010, lo más que logró Chivas en los torneos siguientes fue marcar seis tantos en las primeras cinco fechas, en el Apertura 2011, Apertura 2015, Clausura 2016, Clausura 2017, Clausura 2018 y Apertura 2018.

En aquél equipo de 2010, uno de los líderes en la tabla de goleo era Javier “Chicharito” Hernández, quien sumaba seis anotaciones; actualmente, Alan Pulido tiene cuatro dianas en su cuenta personal en el Apertura 2019, que lo ponen entre los mejores romperedes de la Liga MX.

Efectivos

Las Chivas del “Güero” Real, que lograron 13 goles en cinco fechas en el Bicentenario 2010, anotaron ante Toluca, Tigres, Estudiantes Tecos, Querétaro y Atlante. En todos los encuentros marcaron mínimo en dos ocasiones.

Promete tridente agresivo

A Tomás Boy no le ha gustado que su equipo no tenga posesión de balón, porque es una limitante para generar más jugadas importantes a la ofensiva. La media cancha es otro sector que le ocupa mucho al “Jefe” y advierte que se vendrá muy pronto un tridente agresivo acompañado de una media cancha fuerte, por lo pronto adelante estarían Alan Pulido, Oribe Peralta y Alexis Vega, pero no ante Necaxa todavía.

“Alguna vez van a jugar los tres juntos y tienen la capacidad, pero es cuestión de tiempo. Ahorita Vega está como revulsivo, da pases, trabaja, mete goles y está regresando. Todavía no puedo determinar si esto va a cambiar o no”.