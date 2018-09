Chivas se aleja del pueblo

“Hay que regresarle el equipo al pueblo”, rápido y conciso fue el diagnóstico que realizó el asesor Jorge Urdiales sobre el presente que vive el Guadalajara, que ha decidido cerrarle las puertas a su afición.

El equipo más popular de México y Estados Unidos vive una crisis de relaciones entre club y seguidores. Los aficionados al Rebaño tienen más de cinco meses sin poder ver a sus ídolos entrenar, así consta en los boletines que se mandan cada día de parte de la institución, lo que al parecer mermó en entradas a los estadios, luego de que hasta de visita el Guadalajara ya no es el equipo que llena los cosos, tal y como se acostumbraba cada que jugaba fuera de casa.

Urdiales, ex directivo de la Pandilla y hoy asesor de equipos de futbol, explicó a EL INFORMADOR la situación que vive Chivas en lo económico y deportivo, y dio soluciones para que el Rebaño vuelva a ser el equipo que abarrotaba estadios, lo que lo convirtió en el más amado del futbol mexicano.

“Definitivamente es regresarle el equipo al aficionado, una comunicación muy franca con el aficionado, crear estrategias para establecer comunicación cancha-tribuna y darle énfasis a patrocinios y la internacionalización de Chivas. Va al Mundial de Clubes y tiene giras por Estados Unidos, eso le debe dejar grandes ingresos”, analizó Urdiales, quien presidió a Rayados de 2001 a 2012, en la época más gloriosa de la historia del club neoleonés.

“La otra parte es la comunicación con los medios y aficionados, en esa parte Chivas tiene que mejorar muchísimo, la marca tiene un peso específico muy alto y que le da un gran respaldo” , agregó.

Lo de la internacionalización de Chivas cae como anillo al dedo sobre todo luego de que se divulgara un video en redes sociales donde a los españoles les preguntaban sobre el Guadalajara, equipo que probablemente enfrentará al Real Madrid en el Mundial de Clubes. Los españoles no supieron nada del club, inclusive hubo varios que se atrevieron a decir que vestían de azul y amarillo.

En lo comercial, y por ende que repercuta en lo económico, las mejoras que propone Urdiales son relacionadas al trato con la gente, al volver a ser humildes y de pueblo.

“En Monterrey tuvimos comunión con la gente, hicimos muchas dinámicas con la gente, cambiamos la mentalidad del jugador, no querían ir a entrevistas o firmas, y yo decía ‘no puede ser, tienen que entender lo que significan patrocinadores y afición para tu pago puntual, tiene que haber entendimiento para saber a quién nos debemos. No se vale que arranques con tu carrazo del año y dejes al chavo con su pluma y papel buscando autógrafo. De verdad no se vale’”, añadió.

Actualmente, el ex directivo se encuentra asesorando equipos de futbol, futsal y beisbol, además de que participará en el Congreso Pasión y Futbol a celebrarse en Puerto Vallarta el primer fin de semana de octubre, donde compartirá su experiencia con los fanáticos del futbol.

El Rebaño debería tener superávit: Jorge Urdiales

Jorge Urdiales, quien consiguió revivir al Monterrey y lo hizo un equipo competitivo y ganador, asegura que el Guadalajara no debería tener problemas financieros, inclusive debe generar un superávit para pagar jugadores a sobreprecio tal y como lo hacen otros equipos.

“Sí es una gran marca, con potencial enorme para crecer y que definitivamente tiene que ser autosustentable, tiene que ser superavitaria, tiene que tener muchos más ingresos que egresos. Es cierto que le venden jugadores caros, pero a Monterrey, Tigres y América también les venden caro”, agregó.

El asesor ve necesario que equipos como las Chivas contraten buenos refuerzos y que generen un nuevo interés en sus aficionados para que sigan consumiendo la marca y la competencia dentro del equipo siga creciendo, para que así los jugadores de experiencia no se echen a la hamaca.

“Creo que es sano hacer un movimiento, también traer un poco de frescura al equipo, alguien que prenda la mecha de la competencia y que el aficionado tenga una novedad, dos o tres jugadores, pero también exigirle a los chavos que respondan, no está mal venderlos, porque esos te pueden traer a otros refuerzos”, sentenció.

Por su trabajo con Rayados, Urdiales se ha vuelto uno de los referentes del equipo más queridos entre la afición. ARCHIVO / EL INFORMADOR.

Las claves de Jorge Urdiales

El asesor de equipos de fútbol da cinco puntos para que el Rebaño Sagrado comience a mejorar en los aspectos comerciales y deportivos.