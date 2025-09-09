En menos de 275 días, el balón estará rodando en el estadio Azteca para dar inicio a la Copa del Mundo de 2026, a la que hasta ayer había 17 selecciones clasificadas: México, Estados Unidos y Canadá, por su condición de anfitriones; Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, por la Conmebol; Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán por la confederación asiática; Nueva Zelanda por Oceanía, y Marruecos por África, que ayer confirmó a su segundo clasificado.

Túnez confirmó su presencia en el Mundial, luego de conseguir una victoria de manera agónica 1-0 ante Guinea Ecuatorial, en condición de visitante, en el estadio de Malabo.

Con anotación de Ben Romdhane, las Águilas de Cartago consiguieron su boleto y participarán por séptima ocasión en la justa mundialista; luego de Argentina 1978, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Rusia 2018 y Qatar 2022; disputará la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva.

Únicamente quedan disponibles 30 cupos para el Mundial México-Estados Unidos-Canadá.

Cabe resaltar que, en sus seis participaciones previas, Túnez nunca ha podido superar la fase de grupos. En su historia, cuenta con 18 partidos disputados, donde ha sufrido 10 derrotas, cinco empates y únicamente ha sumado tres victorias.

Curiosamente, una de sus victorias fue sobre la Selección Mexicana en su primer Mundial en el que participó (1978), las otras dos se dieron sobre Panamá en Rusia 2018 y sobre Francia en Qatar 2022.