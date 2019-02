Chivas quiere volver a ser la base del Tri

En el Guadalajara hay muchas metas por cumplir, entre las más importantes están calificar a la Liguilla por el título siendo protagonistas, ser la mejor defensa y estar entre las mejores ofensivas, porque cumpliendo con esos puntos se estaría dando un paso importante para que Chivas vuelva a ser la base de la Selección mexicana, que dirigirá Gerardo “Tata” Martino.

El director general de la institución rojiblanca, José Luis Higuera, precisó que la encomienda de regresar a ser el equipo que más aporte al Tricolor es una orden de los altos mandos, para lo cual trabajarán sin descanso en busca de cumplir ese objetivo.

“No hay forma de tener seleccionados con resultados mediocres. No hay forma de tener jugadores en Selección con un rendimiento malo. Entonces es una obligación. En ese aspecto Amaury Vergara nos ha establecido un mandato, que quiere una base chiva en la Selección, y no lo vamos a defraudar”, señaló el directivo del Rebaño.

Cuerpo técnico, jugadores y todos en la institución saben que la mira está puesta en Selección Nacional, por lo tanto el torneo deberá ser excelente para cumplir con la encomienda y marcar diferencia en el Tri, porque también quieren que los nombres de sus jugadores tengan eco a nivel internacional.

Apoyo total al “Tata” Martino

En Chivas están felices de que “Tata” Martino esté al frente de la Selección Nacional, porque confían en que su experiencia dará mucho de qué hablar con resultados positivos y dan apoyo total, incluso ven con buenos ojos los mini ciclos de concentración, porque todo pasará por el tema deportivo y agenda.

“En términos de directiva, el apoyo total (a Gerardo Martino), pero ahí sí la opinión más valiosa del club es de Mariano (Varela) y de Pepe Cardozo, y lo hablarán con él. No soy la persona indicada para hablar si un mini ciclo o micro ciclo son buenos, la verdad es que hay apoyo total en función de que estén muy bien coordinadas las áreas deportivas de Selección Nacional con nuestras áreas. No habrá ningún problema. De nuestra parte es total apoyo”, manifestó Higuera.

Respecto al tema de los naturalizados, el directivo prefirió no opinar para evitar malos entendidos, ya que el técnico nacional todavía no da su punto de vista al respecto y no quiso adelantar acontecimientos.

“No quiero brillar por chismes, primero queremos saber realmente cuál es la estrategia. El tema de naturalizados es muy sensible. Nosotros creemos en el talento mexicano 100%, a muerte estamos con los jugadores mexicanos, entonces no es el momento para que pueda verter mi opinión”.