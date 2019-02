Nada que reprochar a mis jugadores: José Cardozo

Generar al menos cinco opciones claras de gol frente al marco rival y no concretar ninguna, fue un hecho que minimizó el técnico del Guadalajara, José Saturnino Cardozo, quien señaló, después del empate sin goles ante los Tiburones Rojos de Veracruz, que no tiene nada que reprochar a sus jugadores, por el contrario, alabó el esfuerzo y la capacidad de entender lo que se trabajó durante la semana.

"Lo que a nosotros nos interesa como cuerpo técnico, es generar llegadas, ya depende de los muchachos la tranquilidad para definir, también influye el arquero de ellos, al primer minuto tuvimos la primera, no hay reproche para mis jugadores, hicimos lo que entrenamos, el arquero de ellos participó en varias llegadas, tuvimos opciones muy claras que faltó concretar, pero de ahí en más, no hay reproche para mis jugadores, porque esto es un equipo, hicimos todo el mérito para ganar, pero esto se gana con goles y hoy faltó contundencia", señaló el "Diablo Mayor", José Cardozo.

El paraguayo se dijo contento por lo que mostró su equipo, pero algo intranquilo por la falta de gol en dos partidos, (Santos y Veracruz), pero en el juego del lunes frente a los escualos, dijo que su equipo fue infinitamente superior en todos los renglones, a pesar de que los visitantes tuvieron una opción de ganar el partido cerca del final, con un disparo al poste por parte de Sebastián Rodríguez.

"Es el análisis que habíamos hecho, fue exactamente lo que esperábamos, el equipo hizo lo que habíamos trabajado, tener el balón, filtrar balones, sabíamos lo que el rival iba a venir a plantear y esto es sencillo, si no hay goles, no puedes ganar; el rival no pasaba la media cancha, hay que felicitar a los jugadores, pero faltó contundencia nada más, el equipo hizo todo para ganar, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil por lo que podía plantear el rival, me parece que en el campo de juego sólo existió un equipo, fue mérito de nosotros, de tener la pelota y de lo que entrenamos en la semana", comentó.

Ahora, Chivas deberá preparar el duelo del próximo sábado, cuando visiten el Estadio Victoria para enfrentar a los Rayos del Necaxa, equipo con el que están empatados en puntos (10), sin embargo por diferenciad e goles, los hidrocálidos hoy son sublíderes generales.

LS