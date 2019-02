Chivas pone quieto a José Juan Macías

La directiva del Guadalajara tuvo que intervenir con José Juan Macías, jugador que prestaron al León pero que de un tiempo a la fecha, ha estado declarando sobre las intimidades que se viven en el equipo rojiblanco y consideraron, al tener posesión de los derechos federativos, que debían reconvenirlo para que cierre la boca y continúe su carrera como la lleva hasta el momento.

El director deportivo Mariano Varela, externó al regresar de Tapachula, que fue necesario hablar con JJ porque a nadie le conviene que siga declarando temas internos, al tiempo que señaló, fue un error por la novatez.

"Es una parte de inexperiencia, he hablado con él, Marcelo Michel ha hablado con él y necesitamos que se dedique a jugar, en la cancha. Lo demás no tiene que externarlo, entonces es parte del proceso de madurez".

Varela puntualizó que en la charla, el delantero aceptó que se había equivocado en los comentarios que hizo y se dedicará a jugar, que es lo suyo, porque también el León le llamó la atención por referirse así al equipo que le dio la oportunidad de iniciar su carrera.

"Él está consciente, se equivocó pero aquí lo más importante es guiarlo, no hacer más polémica de la que se puede generar y creo que está haciendo bien las cosas, por algo se hizo una opción muy alta, la más alta en un juvenil y no existe otra cláusula más alta que la de él".

El directivo rojiblanco quiso terminar de tajo con cualquier chisme, con cualquier comentario y espera no volver a tocar el tema de JJ Macías, ya que en lo único que se concentrarán las partes, es en su crecimiento futbolístico.

"Lo que queremos es que siga jugando, no queremos más polémica en que si dice, en que no dice, porque él está consciente y me lo dijo. Al final, todos nos equivocamos, declaramos cosas que no debíamos, cometemos errores, es joven y eso pasa".

La cláusula que tiene el León para hacerse de los derechos federativos del jugador es de 15 millones de dólares, la cual en la historia del club, es la más alta tratándose de un canterano que es prestado.

LS