El León pide a JJ Macías que deje de hablar sobre Chivas

Después de ofrecer diversas entrevistas, en las que dio su versión sobre el ambiente que se vive dentro del vestuario del Chivas, en donde no habría caído bien por destacar rápidamente, la directiva del León ha pedido al delantero José Juan Macías que no demás declaraciones al respecto.

La cúpula de La Fiera solicitó al chico no hablar más sobre su pasado con las Chivas y la forma en la que salió del club que lo formó, para llegar prestado con opción a compra al club esmeralda.

En entrevista con la cadena tapatía Quiero TV GDL, el hoy goleador de los Panzas Verdes aseguró que "en muchos aspectos, y creo que se va a escuchar algo fuerte, el mexicano es el peor enemigo del mexicano. Imagínate un vestidor lleno de mexicanos, donde un chavito a lo mejor está sobresaliendo y a lo mejor no gusta a los demás".

El delantero afirma que fue por eso que no se sintió cómodo en el equipo y salió, pese a ser uno de los jóvenes con mayor proyección en el club. Hoy, se siente cómo en casa en el León.

"Llegas a uno (vestuario) de extranjeros, y todos tienen su plus y su contras, pero he aprendido mucho, porque no hay celos, no hay egos. Con los extranjeros me llevo súper bien, creo que nos hemos entendido demasiado bien", dijo. "Y ahí está el caso de mi compañero (Ángel) Mena. Creo que ahí vamos hacia el mismo camino".

Según trascendió en la prensa deportiva, al final del torneo pasado Macías se negó a pasar al Zacatepec, que funge "de facto" como la filial de Chivas en el Ascenso MX, por lo que fue prestado al León, donde se ha convertido en el mejor anotador mexicano del torneo, con cuatro tantos en los cinco partidos que ha disputado.



