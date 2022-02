Chivas no se va a rendir: Marcelo Michel Leaño

Luego de sumar su tercera derrota en seis juegos del Clausura 2022, Marcelo Michel Leaño, entrenador de las Chivas, aseguró que el equipo no se rendirá hasta conseguir mejores resultados.

En esta ocasión el cuadro tapatío cayó de último minuto en la cancha de León, y pese a esto el estratega rojiblanco se mantiene optimista.

“Tenemos que analizar lo que está ocurriendo, pero no nos vamos a rendir, no vamos a aflojar, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando. Se viene una semana de tres partidos por la fecha doble y vamos a buscar sumar de a tres la mayor cantidad de partidos posibles para revertir la situación en la que estamos”, comentó el timonel.

Durante su estadía en el banquillo del Guadalajara (desde su segundo interinato a la fecha), Leaño ha dirigido al equipo en 15 partidos y sólo ha conseguido el triunfo en cuatro ocasiones.