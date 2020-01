Chivas no se siente un equipo de figuras

En Chivas pretenden caminar con humildad en el Clausura 2020 en busca de los objetivos trazados. Isaác Brizuela descartó que sea un equipo plagado de figuras y al interior se ven de otra forma, como una plantilla que tiene mucha hambre de sobre salir.

“A lo mejor en la parte de afuera puede verse así, que hay muchas figuras, que están en su mejor nivel (los refuerzos), por eso llegaron al equipo o por eso se fijaron en ellos, la directiva. Estando al interior no los vemos así, ellos no se sienten así, además llegan al grupo y se sorprenden de cómo nos llevamos, de la forma en la cual convivimos, la nobleza, somos sanos y estamos para ayudarnos”.

A 2️⃣ días de nuestro debut en el CL20, entrenamos con intensidad al máximo ������♂️��#Chivas2020 pic.twitter.com/cQ2EHXLEBE — CHIVAS (@Chivas) January 9, 2020

En Chivas nadie es más que nadie, el vestidor se califica como noble, hay hermandad en busca de lograr los objetivos y el “Conejito” Brizuela, ve muy adaptados a los refuerzos y sorprendidos por la buena convivencia que hay.

“Nadie se siente superior a otro, cuando alguien juega no hay caras largas del que no, no hay envidias y está el enojo de querer jugar en el momento, pero se apoya al compañero y eso ayuda demasiado a es que este equipo sea protagonista y vuelva la grandeza a esta institución y estando como lo hemos llevado hasta ahora, vamos por el camino adecuado”.

AJ