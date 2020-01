Chivas será agresivo siempre

Que les digan ''Chivalácticas'', ''Chivas 2.0'' o las ''SúperChivas'', no es algo que al interior del Guadalajara se crean, porque no quieren cargar con ese peso de que tienen un equipo plagado de figuras, prefieren perfil bajo y demostrar partido a partido para lo que están hechos, al tiempo que también advirtió Isaác Brizuela que no estarán goleando cada semana, lo quisieran, pero eso hoy en día no sucede en ninguna parte del mundo.

''Escuché unas palabras donde decía nuestro entrenador que ya no hay equipos que se puedan golear. Algunos buscan guardar el cero y en algún contragolpe tratar de sacar el partido. Sé que la afición tiene ilusión y quieren ver a su equipo golear. Solo decirles que sí vamos a entregar todo, vamos a buscar los partidos de local y de visita porque el plantel no es para cuidar el marcador, sino para desde el principio buscar al rival''.

Chivas buscará ganar todo lo que se dispute, jugar igual en cualquier cancha de México o del extranjero, porque el director deportivo Ricardo Peláez quiere lograr objetivos cuanto antes para irle dando seguridad al proyecto, en el cual ya están establecidas las metas a lograr.

''Todos coincidimos. Lo de la Copa se nos mencionó desde el torneo pasado, que iba a ser nuestro primer objetivo el ser campeones de Copa. Que un directivo llegue con esa mentalidad te contagia, te ilusiona y te hace vivirlo así. Que gente que ya lo vivió o que tuvo un gran paso, te ilusiona y te hace ver que con tus cualidades y cuando juegas en conjunto puedes hacer grandes cosas. Todos estamos en el mismo canal de Peláez, nos ha motivado junto con el cuerpo técnico. Tenemos gente capaz, ganadora y exitosa en los lugares donde ha estado. Va a ser un envión anímico para todo el grupo y el siguiente objetivo es estar en Liguilla''.

Donde lo ponga, juega

Debido a la competencia que hay por los puestos en el redil, los elementos tienen que estar abiertos a jugar en otros puestos que también dominen, no solamente donde mejor se sientan y en el caso del ''Conejito'', no es la excepción porque puede actuar a banda cambiada, de lateral derecho y aseguró que donde le digan, él está listo porque lo único que desea es jugar.

''Uno siempre está a la disposición del técnico sea en la posición que sea. Me tocó con Luis Fernando cuando estábamos abajo en el marcador, con entrada de gente más a la ofensiva, que yo estuviera más al centro ayudando a mis contenciones y me ha tocado jugar en otras posiciones, al momento de querer jugar uno está disponible y lo que nos toque, lo que requiera el entrenador, estaremos disponibles''.

OF