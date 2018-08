Chivas no necesita a Fabián, tiene a Alan Cervantes

Le da igual al pastor del Rebaño José Saturnino Cardozo, el que llegue o no Marco Fabián como refuerzo, ya que en la institución tiene a un elemento que desarrolla las mismas funciones y le gusta mucho la forma en la cual desarrolla su talento dentro del campo. Por ahora, su mente está lejos pensar en Fabián, está ocupado en otros aspectos más importantes.



"Mi cabeza no está al cien por ciento en si va a venir Marco Fabián o no, mi cabeza está en ganarle a Pachuca el sábado, sumar tres puntos antes la fecha FIFA y eso si nos va a dar más solidez para trabajar esas dos semanas de paro que habrá. Es un jugador importante, no me ilusiono ni me preocupo ni pierdo tiempo analizando si viene o no. Invierto tiempo analizando cada uno de los jugadores que tengo, el rendimiento de cada, del equipo, qué tenemos que hacer para ganar. Estoy concentrado en eso y en darle una victoria a la gente de local".





Cardozo puntualizó que en la cantera tiene a un elemento que le dará más apoyo para que pueda mostrarse, ya que le ha encantado lo que ha visto de él y aquí habla de ese jugador que desarrolla las mismas funciones que Fabián.



"Llegue con este grupo, con este plantel, yo confío en este proyecto, en este plantel. De igual forma estamos tratando de que Alan Cervantes se recupere bien, porque es un jugador que me gusta mucho, que puede hacer esa función de igual manera porque es un jugador polifuncional, me encanta la técnica que tiene y marca diferencia cuando está al cien por ciento".



El pastor está pensando en cómo ganarle al Pachuca el próximo sábado, que es lo que le compete, de quién llega o no, le corresponde a la gente de pantalón largo.



"Mi cabeza no está viendo, pensando en un refuerzo. Estoy pensando en mejorar el funcionamiento colectivo. No me preocupa ni me ocupo de eso, porque está José Luis Higuera y Amaury Vergara, que ellos son quienes hablan con los jugadores. Si viene, bienvenido, de lo contrario también, estamos bien".

