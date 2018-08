Chivas tiene panorama difícil por lesiones

Las lesiones han golpeado mucho al Guadalajara en las últimas fechas, hay varios elementos importantes que no tienen una fecha de regreso, como el arquero Raúl Gudiño y Carlos Salcido, mientras que otros como Jesús Sánchez y Mario de Luna, se espera que en un plazo de 10 días, estén ya trabajando con la plantilla, según refirió el pastor José Saturnino Cardozo, quien no tendría problema en debutar en la Liga MX al guardameta Antonio Torres.

“Raúl Gudiño tenemos que ver cuándo puede comenzar a entrenar, no hay una fecha para que inicie a atajar, a realizar trabajos. Miguel Jiménez lo tenemos que evaluar, tiene una contractura que con descanso sale, pero si no está listo, como dije, Antonio Torres estaría atajando, no tengo problema”.

El capitán Carlos Salcido todavía no hace trabajo con el equipo, no tiene el alta médica, quizá la única buena noticia en este sentido, es que Alan Cervantes ya comenzó a trabajar y va de menos a más, pero no lo pondrá hasta que no esté al cien por ciento, porque admite que puso a trabajar a dos elementos que estaba saliendo de lesiones y se volvieron a sentir mal. No cometerá el mismo error.

“En el caso de Mario de Luna, tendrá 10 días más para recuperarse, la fecha FIFA le vendrá muy bien, él tuvo una contractura muy fuerte y podrá recuperarse al cien por ciento en 15 días. Respecto a Jesús Sánchez, también tendrá 10 días de recuperación, porque está contracturado. Queríamos recuperar a "Chapo" en lo físico, pero no teníamos lateral derecho, lo hablamos con él lo hizo bastante bien, centró espectacular para el gol. Lástima que se lastimó y le vendrá también muy bien la fecha FIFA para que pueda competir bien”.

RR