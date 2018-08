Marco Fabián tiene las puertas abiertas en Chivas: Amaury Vergara

Amaury Vergara, director general del Grupo Omnilife Chivas, se mostró dispuesto a contratar a Marco Fabián, si el jugador está dispuesto a volver al Rebaño luego de su estadía en Europa.

"Marcó Fabián tiene las puertas abiertas en @Chivas, por supuesto que nos gustaría su regreso y sabemos que todo depende de lo que él quiera para su carrera. ¡Mucha suerte!", escribió el hijo de Jorge Vergara Madrigal en su cuenta oficial de Twitter.

Fabián no entra en los planes del Eintracht de Frankfurt, su último equipo, y su contratación con el Fenerbahce de la Liga turca se vio frustrada luego de que el club afirmara que el tapatío no pasó los exámenes médicos realizados por el club y no se encuentra en condiciones de jugar.

El exjugador afirma que si no firmó con el Fenerbahce fue porque un directivo "quiso modificar de último momento el contrato, mismo que ya se había preacordado con el jugador".

Los equipos mexicanos pueden contratar jugadores provenientes del extranjero hasta el próximo 5 de septiembre.

