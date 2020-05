Chivas no descarta reducción de sueldos

Hasta el momento el apoyo de los jugadores a la directiva del Guadalajara en el aspecto económico ha sido excelente, todos apoyaron cuando se les comentó que una parte sería retenida hasta que se normalice la situación monetaria y reconoce el director deportivo Ricardo Peláez, que están unidos como familia en ese sentido.

No se sabe qué pasará más adelante con tantos problemas económicos que hay en el país por el COVID-19, ya que la mayoría de empresas están presentando problemas para cumplir con los compromisos firmados antes de la pandemia y para el Guadalajara, no es la excepción, sus patrocinadores han externado ciertas dificultades.

Peláez hasta el momento dijo que no se tiene pensado una reducción de sueldo en la plantilla, pero tampoco puede descartarlo porque no depende de él ni del presidente Amaury Vergara, sino de cómo se comporte la economía del país.

“No se ha tocado ese tema afortunadamente, pero uno se va dando cuenta con lo que sucede a nivel mundial. Hay que ser conscientes que no es fácil tener un equipo de futbol, las fuentes de ingreso se ven perjudicadas, es un tema no deportivo que no podría contestar con certeza. No es un paraíso para los jugadores, debemos ser solidarios todos, así lo han hecho en diferir sueldos, pero hasta el momento está tranquilo cuando diferimos sueldos”.

Si llegara el momento de platicar con el equipo porque los problemas financieros cambien mucho, que se tenga dificultades para cubrir la nómina, señaló el director deportivo que sin ningún problema hablarán con el equipo para una reducción de sueldo, pero por ahora, no está en el radar esa opción.

“No, simplemente el acuerdo es diferir, no disminuir, estamos en ese esquema, espero que cuando se regrese a la normalidad, cuando se arreglen contratos con patrocinadores se les pueda regresar esa parte, si hay otro tema más adelante (reducción de sueldos) se platicará con los jugadores con total transparencia y si hay necesidad, lo haremos. No hay que tenerle miedo a nada”.

