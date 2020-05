José Juan Macías tiene apoyo para ir a Europa

El pastor del Rebaño, Luis Fernando Tena, ha estado charlando de manera continua con el delantero José Juan Macías, ya que la posibilidad de que vaya a Europa está latente. Los consejos del técnico rojiblanco, van en el sentido de que no se apresure, que juegue el tiempo que más pueda en Chivas para adquirir más experiencia, que no se apresure con alguna oferta que no sea conveniente.

El director deportivo Ricardo Peláez, aseguró que ''JJ'' o cualquier otro jugador del Guadalajara, tiene todo el apoyo para poder irse a Europa en un momento dado, al tiempo que dijo darle gusto que sus jugadores tengan sueños, metas, porque eso le beneficia al equipo ya que estarán jugando al tope de sus capacidades, siempre buscando dar lo mejor para convencer a los equipos que estén dando seguimiento.

''Ojalá que se le cumplan sus metas y objetivos, en algún momento todos soñamos con trascender y en él no es la excepción, quiere ir a Europa, es joven, está en Chivas tratando de cumplir su objetivo, que es ser campeón''.

La calidad de JJ Macías no está en duda, le han externado el buen trabajo que ha realizado, también le han dejado la puerta abierta, porque cuando firmó el contrato nuevo con el Rebaño, el presidente del equipo Amaury Vergara fue claro.

''Ha sido gran jugador en estas 10 fechas y está también platicado con él, aquí no se necesita escribir en un contrato las cosas, tiene la palabra de Amaury cuando firmó y está el compromiso. Si llega una importante oferta habrá facilidades. Vamos a esperar, se presentó esta situación, no sé qué pase pero si llega la oferta no sólo por él, sino por cualquiera; si es interesante, tendrá puertas abiertas. Veremos qué sigue en las próximas semanas''.

