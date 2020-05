Chivas no solapará actos de indisciplina

Desde que llegó a Chivas fue claro en su mensaje de la disciplina. El director deportivo rojiblanco Ricardo Peláez, no quita el dedo del renglón, espera que sus jugadores continúen como hasta, atendiendo todas las indicaciones de resguardo por el COVID-19 en sus casas, que no anden en fiestas o lugares innecesarios, porque no se tocarán el corazón en caso de que alguien incumpla.

''Por encima de los resultados deportivos, de los logros, privilegiamos más con este torneo la disciplina que los resultados, jugadores de 24 horas los siete días, se han dado detalles y hemos dado sanciones''.

Peláez señaló que tiene confianza en cada elemento rojiblanco, porque el acercamiento que tiene es excelente, no hay medias tintas al momento de expresar alguna indicación, es claro y está seguro que sus muchachos se sabrán comportar.

''La disciplina es fundamental, no me pierdo un entrenamiento, estoy dentro y fuera de la cancha, me gusta que el jugador se comprometa, todos somos corresponsables, ellos dentro del campo y nosotros fuera del campo''.

Señaló que no se debe estigmatizar a nadie si sale positivo, porque no necesariamente una indisciplina es la causa de contagiarse de COVID-19, ésta puede ser de muchas formas y pidió que se tenga respeto en ese sentido, no señalar. Si en algún momento alguien viola alguna regla, las sanciones se aplican sin temor alguno, sin importar el apellido del elemento.

''Estoy muy tranquilo, tengo una gran comunicación con los jugadores, hay un muy buen diálogo y hay muchas formas de contagiarte. Todos somos responsables, cuando haya una indisciplina será sancionada, avanzaremos con los protocolos y seguimos con el objetivo claro de jugadores 24 horas''.

OF