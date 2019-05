Chivas está obligado a entrar a la Liguilla en el Apertura 2019: Pulido

Para Alan Pulido, delantero de Chivas, el equipo está obligado a entrar a la Liguilla en el torneo entrante, en el que levanta la mano para ser considerado como capitán del equipo.

"Estamos apenados por los torneos que hemos hecho y esto nos obliga sí o sí a calificar; no hay de otra, no hay otro pensamiento más que ése, ser proponente (sic) en el torneo y calificar a la Liguilla", dijo el tamaulipeco, que se presentó hoy jueves para someterse a exámenes médicos junto al resto del plantel.

Siempre @alanpulido dando la cara y listo para varios retos, uno, ser campeón goleador con @Chivas así como meterse a la Liguilla por el título. Lamentó la salida de @jairpereira16 pic.twitter.com/kgkp8BJskr — ����É���������� (@rams_alex) 30 de mayo de 2019

Son ya cuatro los torneos en los que Chivas no accede a la Liguilla, y el delantero siente que las explicaciones o las excusas ya no son suficientes.

"Debemos dar el máximo, las palabras de repente salen sobrando; cada uno hacer lo que le toca hacer en su posición y como equipo ayudarnos unos a otros para obtener los objetivos que nos trazamos desde un principio".

Además de la Liguilla, Chivas tendrá que lidiar con la lucha por no perder la categoría. Estas dos encomiendas hacen que los refuerzos sean indispensables.

"Ojalá puedan llegar jugadores importantes, bienvenidos para que sumen y acompañen a este equipo para llegar a lo más alto".

Con la inminente salida de Jair Pereira la capitanía del Guadalajara quedaría vacante, y Pulido sería uno de los principales candidatos para tomar el liderazgo del equipo de manera oficial.

"Claro que me apunto (para ser capitán). Con la experiencia que tengo, con el compromiso que siempre he brindado a esta institución ojalá y me pueda tocar y si no, no es tan importante para mí, sino que el equipo marche de la mejor manera y yo responder en la cancha".

RR