Alan Pulido va por el título de goleo con Chivas

El margen de errores es mínimo el que tendrá el Guadalajara en el próximo año futbolístico, debido al problema de cociente están obligados a hacer un Apertura 2019 y Clausura 2020, sobre saliente, así lo señaló Alan Pulido, quien también apunta a una meta personal.

"Si claro, obviamente. Yo tengo un reto muy personal, salir campeón de goleo. Ojalá se pueda cumplir, que he tratado de realizar cada uno de los propósitos que me propuse al llegar acá, ser campeón (de Liga MX), realmente ese es un reto para mí. Ojalá que se pueda dar este torneo y obviamente junto con mi equipo, para poder estar en lo más alto, como debe estar Chivas".

El delantero aseguró que el equipo está mentalmente listo para afrontar todos los retos que exige la dirigencia, porque también hay una deuda muy grande con la afición rojiblanca, tras cuatro torneos consecutivos sin estar en la fiesta grande del futbol mexicano.

"Nos sentimos muy apenados por los torneos que hemos hecho y este torneo nos obliga a calificar, no hay de otra, no hay otro pensamiento más que ese, ser propositivo en el torneo y calificar a liguilla. Sabemos el torneo que nos espera, es un torneo complicado, difícil pero cada uno tiene la responsabilidad y el compromiso de asumirlo de la mejor manera para obviamente levantar a este equipo donde debe de estar".

Entiende que la afición está molesta porque no han podido corresponder al apoyo que les han dado, pero Pulido pide confianza, que el equipo estará en cuerpo, alma y mente entregando todo para ser protagonistas.

"Debemos dar el máximo, por ahí las palabras siempre salen sobrando pero cada uno sabe lo que le toca hacer en su posición. Como equipo ayudarnos unos a otros para completar los objetivos que nos trazamos desde el principio y obviamente, junto con todo el plantel".

La madurez que ha alcanzado dice Alan, es muy importante, se siente muy bien en todos los aspectos, así que no hay excusa, mucho menos al estar en un equipo tan importante como el Guadalajara.

"Realmente las distracciones siempre existen, por ahí uno de repente está expuesto a tomar una buena decisión, una mala decisión, pero son aprendizajes al final de cuentas, uno va madurando con ese tipo de errores. Hay que cometer los menos posibles, dentro y fuera de la cancha, obviamente estar concentrados para este torneo que va a ser muy importante".

Lamenta el adiós de Jair Pereira

''Obviamente está triste por las formas, la verdad las desconozco pero bueno, así es el futbol, hay que darle vuelta a la página y seguir preparándose''. MEXSPORT / ARCHIVO

Sobre la ausencia de Jair Pereira para el torneo entrante, el delantero precisó que ha tenido contacto con él, que le ha deseado lo mejor en todos los aspectos y lamentó su partida del equipo.

"Realmente sí tengo contacto con él. Obviamente está triste por las formas, la verdad las desconozco pero bueno, así es el futbol, hay que darle vuelta a la página y seguir preparándose de la mejor manera para enfrentar lo que viene y yo también, enfocarme en lo que es Chivas y bueno, mi primer día que me estén dando en exámenes médicos, estoy muy contento y con la ilusión de dar grandes cosas".

"Triste. Triste porque Jair es un gran amigo, además de compañero es un gran amigo y bueno, no queda más que desearle lo mejor, obviamente, que tenga éxito en cualquier otro club, ojalá la amistad pueda perdurar pero sí le deseo todo lo mejor a él y a toda su familia. Simplemente agradecerle el tiempo que compartió conmigo como jugador y también, lo que le brindó a Chivas, porque fue el último capitán aquí en el equipo".

El ofensivo rojiblanco sabe que además de estarse jugando el puesto en la pretemporada, durante en cada entrenamiento, también está en juego el gafete de capitán y buscará ganarlo, aunque sabe que hay compañeros que están con el mismo pensamiento, como Isaac Brizuela y Jesús Molina.

"Sí, claro que me apunto. Por la experiencia que tengo, obviamente el compromiso que siempre he brindado a esta institución y ojalá me pueda tocar. Si no, no es tan importante para mí eso, que el equipo marche de la mejor manera y yo responder en la cancha".

Respecto a los rumores que dicen Cruz Azul está interesado en sus servicios, Pulido precisó le pone feliz que otros conjuntos lo tengan en su lista, pero hasta el momento no tiene conocimiento de nada y se mentaliza en el campeonato Apertura con Chivas, porque le quedan dos años más de contrato.

"Contento. Me motiva que otros equipos se están fijando en mí. Agradecerles a esos equipos, realmente lo de Cruz Azul no sé nada, Rayados sí estuve a punto de salir pero bueno, no se dio por otras circunstancias y ahora me enfoco en lo que es Chivas. De Cruz Azul no me han informado absolutamente nada pero, hay que concentrarnos para lo que viene".

OF