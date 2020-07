Chivas es México: “Tiba” Sepúlveda

La responsabilidad que tienen en el Guadalajara los jugadores es grande, porque cargan con una gran historia que lograron los campeonísimos y deben los actuales, darle la importancia necesaria para continuar acrecentando éxitos, así lo ve Gilberto Sepúlveda, central rojiblanco.

“Siempre hay presión y más en un equipo tan grande como Chivas porque este escudo representa mucho, Chivas es México, pero hay que tomarla por el lado positivo y como motivación; nunca me ha pasado por la mente ese temor de perder la titularidad, al contrario, me exijo más porque tengo muchos objetivos y quiero cumplirlos, siempre quiero ganar y ayudar al equipo para que así sea”.

Lo que deben hacer en el redil todos los jugadores para corresponder a las expectativas de la afición y directiva, es cuidarse como profesionales que son, porque hay mucha gente que espera mucho de ellos, como el técnico Luis Fernando Tena, a quien únicamente con triunfos, buen accionar futbolístico, le demostrarán que están con él.

“Estoy muy agradecido con el ‘profe' Tena por la confianza y el apoyo que me ha dado, por ese seguimiento, claro que cuando estoy en la cancha quiero respaldar a mi equipo por el apoyo que me ha dado el cuerpo técnico, creo que he hecho bien las cosas y claro que quiero entregar lo mejor de mí por el bien de todos”.

Ganarse un lugar en el redil no ha sido fácil en ningún momento, de hecho para abrirse paso desde las fuerzas básicas, le ha batallado y ahora que está en el primer equipo, no escatimará en trabajo, para mantenerse entre los 11 inicialistas.

“(Ganarse un ligar en el 11 inicial) ha sido complicado y lo seguirá siendo, mis compañeros nunca dejan de trabajar, Mier, Briseño, en su momento Alanís, siempre entrenan al 100, eso es bueno para todos porque eso hace crecer tu ritmo futbolístico, es muy importante que el compañero te exija, lo más importante es que les he aprendido mucho a cada uno, yo busco mejorar y crecer, soy joven y en vez de estar presionado busco sacar lo mejor de ellos y estoy muy contento de tenerlos al lado, quiero seguir siendo titular y tengo que trabajar aún más fuerte para continuar ahí”.

Agradeció a Hiram Mier los consejos, el ser un compañero que lo apoya, orienta y le da mucha confianza. Buscará el “Tiba”, aprenderle todo lo que se pueda.

“A Hiram siempre hay algo que aprenderle, destaco su carácter dentro y fuera de la cancha, su personalidad, como jugador tiene muchas cualidades, tiene mucha ubicación, excelente salida, maneja muy bien el balón con los pies”.

Le preocupa al central rojiblanco que el tema del COVID-19 esté fuerte, al tiempo que aplaudió a su directiva por todos los protocolos de salud que han implementado y la forma en la cual han encarado el tema.

“Me preocuparía que el torneo no se llevara a cabo (debido a la pandemia) porque para eso entrenamos, pero más allá de eso tenemos que respetar lo que indiquen las autoridades, nadie está por encima de la salud, es prioridad y debemos de buscar la integridad de cada ser humano, es un tema muy complicado y está en manos de las autoridades, mientras nos permitan seguir trabajando seguiremos concentrados en prepararnos”.

AJ