Piden calma a críticas en Chivas

Luego de quedar exhibidos defensivamente por los Tigres el pasado miércoles, al perder 2-0, el defensa central Gilberto Sepúlveda pide calma a la afición rojiblanca, más equilibrio y que tengan en cuenta que esto es pretemporada.

“Dentro del grupo estamos tranquilos porque apenas van dos partidos después de tres- cuatro meses sin haber jugado, todos estamos entrando en ritmo, es complicado jugar después de tanto tiempo y mostrar el nivel que tuvimos, claro que no nos gusta perder, no éramos los mejores después de vencer al Atlas y no somos los peores después de caer ante los felinos, hay que seguir trabajando porque el torneo cada vez está más cerca”.

El central está seguro que los errores cometidos en juego aéreo ante los felinos, no se volverán a presentar en cotejo venideros, para eso precisamente son este tipo de duelos, para medirse en cada prueba que van tenido para llegar de muy buena forma al arranque del torneo Apertura 2020.

“Chivas siempre le ha competido a los mejores planteles de la Liga MX, se me hace muy apresurado hablar sobre las expectativas, es difícil asegurar que estaremos bien o mal, es un proceso y nos estamos preparando muy bien, estamos para pelearle a los mejores, trabajaremos para estar en la Liguilla y después luchar por el campeonato”.

Siempre se tendrá algo que corregir, incluso cuando se gana y está seguro el “Tiba”, que están mucho mejor de lo que mostraron ante los norteños y lo van a demostrar en el siguiente partido ante Mazatlán, donde están obligados a ganar.

“La verdad nos falta trabajo, entrar más en ritmo, pero no estamos lejos de lo que buscamos, veo muy bien al equipo en cuanto a lo físico, hemos dado grandes resultados en los entrenamientos, cada uno tenemos que reencontrar el ritmo y adaptarnos a las condiciones de los partidos, sé que seguiremos avanzando para retomar ese ritmo de juego que empezamos a tener el torneo pasado”.

AJ