No me mareo: Gilberto Sepúlveda

Es el canterano junto a Fernando Beltrán que más promete, varios jugadores experimentados lo ven como un referente del equipo en un tiempo cercano y como el suplente de Héctor Moreno en la Selección nacional de México que dirige Gerardo Martino, lo cual a Gilberto Sepúlveda no lo pone nervioso ni presiona, ya que le queda mucho camino por recorrer y solamente con trabajo logrará los objetivos que tiene trazados, como irse a Europa.

“Es muy positivo y eso te obliga a trabajar más fuerte, más aún si es del DT de la Selección Nacional, esos comentarios buenos de gente tan importante en el medio del futbol significan que tienes que seguir entrenando igual de fuerte, no dejaré de trabajar, no me mareo con eso, me exijo mucho más y lo tomo como una motivación”.

En su carrera ha tenido a grandes profesionales a su lado, de quienes les ha aprendido en todo momento y promete seguir siendo cómo hasta ahora, humilde, sin poses triunfalistas porque es de los que piensa que el triunfo debe ir siempre abrazado de un perfil bajo.

“Me siento privilegiado de que grandes jugadores y compañeros tengan esa opinión de mí, estoy contento porque si ellos hablan bien de ti quiere decir que estás haciendo bien las cosas, eso me compromete a seguir trabajando y creciendo para marcar historia en el club, que sea gente como Jair, Salcido, Reynoso, el ‘Tiburón', es un impulso enorme y claro que seguiré entregando todo de mi parte para ayudar a ganar campeonatos con Chivas”.

A dar todo por la rojiblanca, ganar siempre por ustedes @Chivas https://t.co/vVlqML1M4L — Gilberto Sepúlveda (@TibaSepulveda30) July 9, 2020

La responsabilidad que tomó “Tiba” para el torneo entrante con el "3" en los dorsales, es mucha porque su ídolo Carlos Salcido lo traía, con ese brilló y quiere seguir sus pasos, para que los portadores de tan emblemático número, estén contentos.

“(El 3) es un número histórico dentro de la institución; a Carlos Salcido le tengo un respeto inmenso por la persona y jugador que es, por su carrera, es un referente de Chivas y de la Selección, por eso lo tomaré con mucha seriedad porque leyendas rojiblancas lo han portado, me gusta que la afición me exija porque eso busco, marcar época aquí, son objetivos que me harán crecer, por eso hay que estar centrados y entregar lo máximo para hacerlos realidad”.

AJ