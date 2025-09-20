Atlas de Cocca, sin rumbo: cinco partidos y ni una victoria

El regreso de Diego Cocca al banquillo rojinegro no ha tenido el efecto esperado. Atlas sigue estancado y con una clara crisis de resultados que refleja lo mal que está funcionando el equipo bajo la gestión del técnico argentino.

En cinco partidos dirigidos durante esta segunda etapa, Cocca apenas ha sumado tres puntos de 15 posibles, con un balance de tres empates y dos derrotas. Los números son fríos, pero contundentes: 3-3 con Querétaro, 2-4 frente a América, 0-1 ante Pumas, 2-2 con Santos y el más reciente 1-1 contra Mazatlán. La estadística confirma la realidad: Atlas no ha ganado desde su regreso al timón.

El problema más grave está en la defensa. En estos cinco duelos, los Zorros han recibido 11 goles y no han dejado su arco en cero en lo que va del Apertura 2025. Son la peor zaga del campeonato y cada jornada exhiben carencias que los rivales no perdonan. La ofensiva, con ocho tantos, ha logrado responder en cierta medida, pero es insuficiente cuando el equipo se desmorona atrás.

Con Cocca, Atlas no solo carece de solidez, también de confianza. Los rojinegros parecen incapaces de cerrar partidos y de sostener ventajas. El empate de último minuto ante Mazatlán fue un reflejo de un equipo que juega más a sobrevivir que a competir.

El panorama inmediato tampoco luce alentador. El próximo miércoles visitarán a Tigres en la jornada 10, en lo que promete ser una prueba durísima. Después volverán al estadio Jalisco, donde enfrentarán a Necaxa con la obligación de ganar, aunque la realidad es que este Atlas de Cocca todavía no da señales de mejoría

