Cocca rescata la “personalidad” de un Atlas que sigue sin ganar

El técnico argentino Diego Martín Cocca volvió a dar la cara tras otro resultado gris de Atlas, ahora el empate 1-1 frente a Mazatlán, y aunque el equipo sumó ya 11 partidos sin conocer la victoria entre LigaMX y Leagues Cup, el entrenador insiste en destacar lo que él llama la “personalidad” de sus jugadores.

“Lo que rescato de mi equipo es que vino a jugar con personalidad, manejamos la pelota, defendimos lejos del arco... Nos faltó el último cuarto, hoy no tuvimos efectividad, pero el equipo no bajó los brazos y siguió luchando”, señaló Cocca tras el encuentro en El Encanto.

El problema es que los números no acompañan al discurso. En su segunda etapa con los rojinegros, el estratega suma tres empates y dos derrotas, todavía sin conocer el triunfo. Su Atlas es la peor defensa del torneo con 22 goles recibidos y, pese a que ante Mazatlán rescataron el empate en el último minuto con un penal de Djuka, la realidad es que el equipo volvió a mostrar sus carencias.

Mientras Cocca insiste en que están “construyendo un equipo que cada vez se acerca más a ganar”, la paciencia de la afición se agota. El equipo apenas alcanza siete puntos y se mantiene en el puesto 16 de la tabla, lejos de las expectativas que generó su regreso.

Atlas juega con personalidad, sí, pero lo que le sigue faltando es lo esencial: ganar.

