Chivas dejó volar el triunfo

A las calamidades que azotan al Guadalajara en el Clausura 2018, se le sumó una más ayer en Ciudad Universitaria.

Una vertiente de la falta de contundencia que no resuelve el Rebaño —la falla de un penalti de último minuto—, hizo acto de presencia en la portería contraria en donde en 2004 Rafael Medina voló su tiro y abrió la puerta al título de Pumas.

No fue un campeonato lo que se le fue a Chivas, pero sí la oportunidad de ganar un duelo clave para escalar posiciones en la tabla general.

A fin de cuentas, Pumas y Guadalajara empataron 1-1; y el Rebaño se mantiene hundido en la clasificación con siete puntos, sólo arriba de su vecino el Atlas.

Con los mismos

Salvo la aparición de Brizuela, el Rebaño jugó con los mismos que ante el Cibao el jueves y Chivas no fue muy distinto al de otras salidas: intenso, propositivo y descuidado. En tres minutos le regaló dos oportunidades al rival y en la segunda la UNAM los vacunó con el gol entre rebotes de Nicolás Castillo.

Tuvo el Rebaño la virtud de no caerse y, por el contrario, echar atrás al rival que de cierta forma aceptó la

invitación.

Después, mucho de lo mismo: intensidad, buen traslado del balón, acercamientos, disparos a gol, juego vistoso y cero contundencia.

En el complemento Almeyda intensificó el asedio. Esta vez su virtud fue no encimar al equipo con el ingreso de atacantes. La suerte le sonrió con la concesión de un inexistente penalti que Alanís cambió por gol al 68’.

La fortuna le hizo otro guiño a cinco minutos del final con otro penalti —este sí muy claro— pero esta vez Alanís voló su cobro y la victoria.

Era demasiada buena suerte en la misma tarde para un Rebaño que ya no pierde, al contrario, parece más cercano a ganar los partidos.

LA CIFRA

2 empates consecutivos a un gol entre Pumas y Chivas.

HÉROE Y VILLANO

Oswaldo Alanís

El central tomó el riesgo de patear un segundo penalti sobre el final del juego, en el cotejo donde ya había marcado desde los 11 pasos. Su disparo terminó en la tribuna y así queda atrás, al menos para el aficionado, la frialdad del primer cobro y su buena actuación en la zaga central.

LA VOZ DEL EXPERTO

Hay futbol, no la meten

Rubén Rodríguez (analista Fox Sports)

Cada semana es la misma historia: Chivas no encuentra gol, aunque tiene todo para ser protagonista. Es un equipo que a diferencia del resto, tiene un proyecto definido, juega con jóvenes pensando en lo que viene. Ahora la inexperiencia le resulta en contra, pero en dos años las que fallan las van a meter. Sin embargo, es de los pocos equipos que juega igual en casa y de local. Juega a ganar, a proponer o gustar. Simplemente no las mete. Este Chivas no tiene puntos, pero tiene futbol.

MOMENTOS CLAVE

Perdonan y pierden

En el primer suspiro del juego Chivas se salvó de recibir el 1-0, pero a los dos minutos de juego Pumas regala en la salida y Pizarro queda solo por izquierda. El 20 de Chivas hace una conducción defectuosa, adelanta el balón, y la defensa salva a Saldívar. Un minuto después, la UNAM sí es contundente y se ponen en ventaja al minuto 3.

Providencial

Al 19’ Pumas toma mal parados a los defensores del Rebaño y el balón llega por izquierda para Gallardo, quien entra al área y disparo cruzado y por abajo. La pelota supera la estirada de Cota, a quien incluso se le cuela la esférica, que va lenta para dentro y de pronto se estrella en el poste y regresa mansa a las manos de Rodolfo. Chivas difícilmente se hubiera levantado de un 2-0.

Fantasma de 2004

En el último suspiro del partido, Oswaldo Alanís se para a disparar su segundo penalti en el cotejo. Entre que el árbitro expulsó a Arribas y demoró mucho el cobro de la pena máxima, Oswaldo, quien suele ser frío, se puso nervioso y voló, en la portería contraria a donde las Chivas perdieron el título de 2004, el cobro más importante en lo que va del torneo para su equipo.