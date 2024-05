Chivas deberá pagar millonaria cifra por el fichaje de Jesús Gallardo

El conjunto de las Chivas rayadas del Guadalajara quieren dejar atrás la salida de Fernando Hierro y enfocarse en cómo prepararse para el próximo torneo Apertura 2024, por lo que ya piensan en posibles refuerzos que puedan aportar al equipo, uno de ellos Jesús Gallardo.

El lateral izquierdo de Rayados de Monterrey ha llamado la atención del Guadalajara desde el torneo pasado, no obstante no pudieron hacerse del jugador y tuvieron que ver otras alternativas. Ahora el Rebaño tiene la oportunidad de fichar al mexicano, sin embargo, no será sencillo para Amaury Vergara y compañía pues el equipo regiomontano quiere una gran cantidad por su futbolista.

De acuerdo con información del periodista deportivo de TUDN, Diego Armando Medina, la directiva de Rayados estaría pidiendo 8 millones de dólares por el defensa, algo que no sería fácil para el Guadalajara, además de que el equipo del norte no busca intercambios por otros jugadores, pues se rumoraba que Víctor Guzmán podría ser usado como moneda de cambio.

