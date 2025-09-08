Exfigura de Chivas confesó que era aficionado del América

Este sábado 13 de septiembre el Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario de una nueva edición del Clásico Nacional. Este partido de la Jornada 8 de la Liga MX acapara la atención de propios extraños. Y es que, pese a que las posiciones en la tabla de Chivas y América son muy distintas, este enfrentamiento es uno de los más esperados torneo a torneo.

Previo al partido despiertan historias, declaraciones de exjugadores y memorias dulces y amargas que ensalzan la previa rumbo al partido. En ese sentido, un excampeón de Chivas sorprendió con una confesión en torno a sus gustos e intereses en la infancia.

La declaración se dio en el último episodio del podcast de entrevistas que realiza Yosgart Gutiérrez, exportero mexicano, en su canal oficial de YouTube "EL RePortero". Para el episodio 103 de su popular programa, Jonny Magallón llegó a los micrófonos para hablar de su carrera que terminó con tres campeonatos de Liga MX y una participación en el Mundial con la Selección Mexicana.

En un clip que se convirtió en short para promocionar la entrevista completa, Yosgart Gutiérrez le pregunta a Magallón: "¿Sí le ibas a las Chivas?" a lo que el exjugador del Rebaño Sagrado confesó: "De morro tuve ahí un desliz; no quiero decir ahí ese tema..." Por lo que Yosgart pidió que revelara el "color del desliz" a lo que el exdefensa central desveló que el color era "azulcrema".

Pero rápidamente, el histórico campeón con Chivas y León declaró "es de sabios corregir". En ese sentido, Magallón señaló que su amor por Chivas comenzó cuando llegó a la primera división a los 17 años y vio salir a los jugadores del primer equipo ingresar a la cancha de entrenamiento. En ese sentido, Osvaldo Sánchez fue uno de los que más le emocionó ver entrenar en la cancha de Verde Valle.

"Me fanatiqué rapidísimo con el equipo, me identifiqué y aparte como mi generación rápido crecimos y empezaron a debutar antes que yo, no pues yo ya sentado viendo a ver quién iba a jugar de mis amigos", lo cual fue una bonita experiencia, pues toda la camada fue debutando.

Jonny Magallón fue campeón con Chivas en el Apertura 2006 luego de vencer al Deportivo Toluca por marcador de tres goles a dos.

