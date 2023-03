El director técnico serbio del Guadalajara, el profe Pauno no cesa en el intento de que sus Chivas jueguen cada vez mejor, y tras derrotar al Santos Laguna este sábado por la noche en el Estadio Akron, dijo irse contento con la actuación de sus jugadores y por la comunión que hay con la afición, sin embargo no está satisfecho, quiere más y que su equipo tenga todavía un mejor desempeño.

“(Me voy) Contento, pero no satisfecho, nosotros queremos disfrutar de la victoria, de una gran actuación, en conjunto con la comunión con la afición y lo que queremos es seguir ganando, seguirnos preparando, así que a partir de mañana el equipo tiene que estar listo para el partido contra Puebla y ahí espero ver de nuevo el apoyo que hemos tenido en las ciudades en donde jugamos a domicilio y esto seguro que será así”, dijo el timonel rojiblanco en conferencia de prensa.

Con respecto a la ausencia en la convocatoria a la Selección Mexicana por parte de Víctor Guzmán, el técnico Paunovic mencionó que ya tuvo la oportunidad de platicar con él, encontrando a un jugador maduro, consciente de que el mundo no termina y que buscará seguir con buenas actuaciones para llenarle el ojo a Diego Cocca para futuros llamados.

“He hablado con él (‘Pocho’), y me encanta la coherencia que ha tenido, con lo que me dijo y cómo jugó hoy. Él me dijo que quiere jugar bien para el club, ya ha pasado y sabe que jugando así, dando lo mejor y con mejores actuaciones, habrá oportunidad para estar con la selección, él confía en eso y a mí lo que me encanta es ver su rendimiento, él habla en el campo y estoy orgulloso de tener a un jugador con esa personalidad, esa humildad y con ese compromiso con las Chivas”, comentó.