Mostrando un desempeño parejo, efectivo y contundente, el Guadalajara ahora no tuvo problemas, no sufrió y no tuvo que sacar el rosario para derrotar a Santos Laguna con marcador de 2-0 en el Estadio Akron, dentro de la Jornada 10 del Clausura 2023, recuperando así el tercer lugar general.

Chivas está de venia, ya que al vencer a los laguneros, llega a cuatro triunfos consecutivos, además de siete partidos sin conocer la derrota, de ahí que esté situado en los primeros lugares de la tabla general con 21 puntos, siguiendo firme en la lucha por clasificar a la Liguilla de manera directa.

Quien sigue en plan grande es Víctor “Pocho” Guzmán, continúa con buenas actuaciones al sumar cinco goles ya en el torneo, además de dos asistencias en siete juegos disputados con el Guadalajara, dando bofetada con guante blanco al técnico nacional Diego Cocca, por ignorarlo en su convocatoria. Y es que el ex jugador del Pachuca abrió el marcador al minuto 16 con un buen remate de cabeza.

Pero quien sí está convocado por el timonel argentino es Fernando Beltrán y tan bueno es su momento anímico y futbolístico, que se dio tiempo para marcar un golazo al minuto 46, con un disparo desde afuera del área, y aunque fue ayudado por Matheus Doria, el “Nene” mandó la pelota al fondo de la portería de Carlos Acevedo.

El Guadalajara mejora partido a partido, por fin la afición rojiblanca sale contenta del Estadio Akron, maniató a un equipo como Santos Laguna que da unas de cal por dos de arena y que puede resultar impredecible. Ahora el trabajo grupal del equipo tapatío fue completo, desde la portería con Miguel Jiménez, que atajó lo poco que le llegó, la zaga con Jesús Orozco como estandarte, en medio campo con Fernando Beltrán y Víctor Guzmán y en ataque, que aunque Daniel Ríos y Carlos Cisneros ahora no anotaron, sí se fueron aplaudidos por la afición al salir de cambio.

Ahora Chivas viajará a la Angelópolis para enfrentar el próximo viernes a La Franja del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, para luego volver a casa, al Estadio Akron y medirse a las Águilas del América en una edición más del Clásico Nacional.

ALINEACIONES:

CHIVAS:

PORTERO

23. Miguel Jiménez

DEFENSAS

2. Alan Mozo

3. Gilberto Sepúlveda

13. Jesús Orozco

26. Cristian Calderón

MEDIOCAMPISTAS

20. Fernando Beltrán

(72’ 6. P. Pérez)

28. Fernando González

(61’ 30. S. Flores)

5. Víctor Guzmán

(72’ 29. E. Torres)

DELANTEROS

18. Ronaldo Cisneros

(61’ 62. J. González)

25. Roberto Alvarado

9. Daniel Ríos

(46’ 24. C. Cisneros)

D.T. Veljko Paunovic

SANTOS LAGUNA:

PORTER

1.Carlos Acevedo

DEFENSAS

23. Raúl López

(46’ 24. D. Medina)

20. Hugo Rodríguez

21. Matheus Doria

2. Omar Campos

MEDIOCAMPISTAS

16. Aldo López

8. Lucas González

(66’ 26. O. Manzanares)

221. Jair González

(66’ 199. S. Muñoz)

DELANTEROS

9. Javier Correa

(83’ 11. E. Rodríguez)

29. Juan Brunetta

7. Harold Preciado

D.T. Eduardo Fentanes

