Chivas cesa sus entrenamientos hasta el lunes

Aguantaron hasta lo último, pese a que tuvieron seis casos de influenza confirmados, en una medida extraña que asumió la directiva y cuerpo técnico del Guadalajara, pero ayer rompieron filas en espera de que el próximo lunes la situación haya mejorado en todos los aspectos.

Chivas tiene aislados del equipo por la influenza a Eduardo López, Alexis Vega, Ronaldo Cisneros, Fernando Beltrán, José Juan Vázquez y Dieter Villalpando, además de dos personas más del staff con ciertos malestares, quienes están en observación en lo que reciben los resultados, esperando que se confirme un contagio de influenza y no de COVID-19.

El cuerpo técnico que encabeza Luis Fernando Tena dio indicaciones precisas para que los jugadores se mantengan en activo en sus casas, con rutinas a realizar y a su regreso evaluarán su trabajo.

Le han dejado claro a los jugadores que no son vacaciones, es una medida de salud recomendada por los especialistas, así que como tal, deberán estar con los suyos en casa, no en cines, no en restaurantes, tampoco en centros comerciales y tienen prohibido salir de la ciudad de manera estricta.

JL