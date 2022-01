Uriel Antuna rompe el silencio y demuestra que no salió contento de Chivas. El atacante que fue anunciado recientemente como nuevo jugador de Cruz Azul, reveló que siente que en el Rebaño no lo arroparon cuando más lo necesitaba, y que hasta cierto punto lo exhibieron hacia la opinión pública.

Antuna aseguró, en entrevista para TUDN, que no le guarda rencor a Chivas, pero que vivió momento nada agradables mientras era jugador rojiblanco.

"No tengo quejas de Chivas… No hay nada en contra de ellos, aunque no sé si ellos tengan algo contra mí… No lo sé. Yo intenté dar todo dentro del campo, trabajando al máximo para superarme por mí mismo y el equipo. Algunos descuidos tuve, a cualquiera le pudo haber pasado, pero aprendí de mis errores", dijo el extremo que llegó de la MLS al Rebaño.

Los escándalos de Antuna circularon en redes sociales varias veces, entre ellos, imágenes de él en estado de ebriedad en una fiesta. Además, en otras fotografías se le vio sin guardar la sana distancia como se pedía en medio de la crisis de salud por la pandemia, por lo que se le hizo fama de indisciplinado.

"Nunca me sentí arropado" en Chivas

El jugador, en Chivas, "la verdad es que no me sentí arropado, que me tuvieran esa confianza. Con los técnicos no hubo problemas, siempre tuve buena comunicación, pero más allá no sé qué haya pasado, traté de enfocarme dentro del campo, eso es lo que vale al final".

Antuna dice que siente que en algún momento la directiva tapatía, lo exhibió. "Puede ser, así me sentí. No me consta la política de la directiva, pero traté de no enfocarse en eso. Quizá habría que proteger un poquito más al jugador, al final no lo hicieron, cada directivo tiene su forma de manejar ese tipo de situaciones. Aprendí a la mala, de eso no tengo duda".

Antuna partió del Guadalajara con rumbo a Cruz Azul, esto en una operación donde Chivas obtuvo a cambio al delantero Roberto Alvarado.

OF