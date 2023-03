Un analista de ESPN le propuso a Amaury Vergara que haga un nuevo reglamento en Chivas para que cada que el equipo rojiblanco sufra una derrota los futbolistas sean castigados en su día libre.

Durante el programa Futbol Picante de ESPN, los miembros de la mesa se encontraban discutiendo sobre el Clásico Nacional cuando Adalberto Franco mandó el mensaje al dueño del Rebaño. "Yo le propongo a Amaury Vergara que ahora haga un nuevo reglamento, en Chivas, donde diga que cada que Chivas pierda todos castigados en su casa", señaló.

Adal, que es aficionado rojiblanco, continúo de forma sarcástica con su petición, ya que no estaba de acuerdo con los comentarios de sus compañeros.

"No desayunan. No comen. No cenan. No ven la tele. Nada. Viendo a la pared. Todo el día viendo a la pared. Amaury, haz ese nuevo reglamento. En su día libre, castigados", finalizó.

El analista de ESPN compartió en Twitter su mensaje y aclaró que estaba lleno de sarcasmo porque se le hacía increíble que muchos consideren que los jugadores no pueden tener vida propia.

