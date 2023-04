El próximo miércoles 19 de abril, la Selección Mexicana de futbol se enfrentará a su similar de Estados Unidos en partido amistoso que se disputará en Arizona, dentro de un juego netamente de exhibición, fuera de Fecha FIFA. Para este juego, el director técnico de las Chivas, el Profe Pauno espera que no le convoquen a muchos jugadores.

Esto debido a que pretende tener equipo completo de cara al final de la campaña regular en la Liga MX, dado que el equipo tapatío busca finalizar dentro de los primeros cuatro lugares de la clasificación general.

"Pienso que al final de la temporada tenemos que tener a todos los jugadores disponibles al máximo"

Al no ser un partido avalado por la FIFA, los equipos no están obligados a prestar a sus jugadores, por lo que Pauno busca que sus jugadores no sean considerados, aunque también señaló que él apoya cualquier llamado, al ser un orgullo representar al Tricolor.

“No me quiero adelantar a los hechos y saber esa lista para ver qué jugadores serán llamados, en caso de que cualquiera será llamado, eso cambiaría la disponibilidad de nuestro plantel en un momento del campeonato que es decisivo, por lo tanto yo pienso que en ese aspecto hay que ver cuando llegue el momento, hay que tomar las decisiones y buscar qué es lo que estamos representando aquí, pienso que al final de la temporada tenemos que tener a todos los jugadores disponibles al máximo, teniendo también que hay otros eventos que pueden afectar esta situación, pero para ser sincero, creo que FIFA determina muy claramente las fechas de cuando los jugadores se tienen que dejar ir con Selección y hay otras fechas que no, y cuando estamos jugando el último tramo de la temporada, tenemos que tener a nuestros mejores jugadores con nosotros, pero ya veremos qué pasa más adelante, pero siempre es un orgullo representar a la selección”, platicó el timonel serbio.

MF