Era el minuto 88 del Clásico Tapatío del pasado 1 de abril en el Estadio Jalisco, cuando Fernando “Nene” Beltrán encendió las alarmas en Chivas, salió de cambio con molestias para darle paso a Pável Pérez. Una semana después, el mediocampista se recuperó y está listo para jugar ante Necaxa este sábado en el AKRON, a menos que algo extraordinario suceda.

“Fernando está disponible, ha entrenado esta semana prácticamente sin dolor, pero no me quiero adelantar, porque aún queda un entrenamiento para determinar el estado de todos y no tener sorpresas, así que está disponible para mañana y esperemos que esté para jugar”, dijo el director técnico del Rebaño Sagrado, el Profe Pauno.

Chivas se medirá a los Rayos del Necaxa este sábado a las 17:00 horas en el Inmueble del Periférico, con la intención absoluta de ganar los tres puntos, utilizando un sistema ofensivo, tal y como lo han hecho a lo largo de su estancia en el Guadalajara.

“Nosotros siempre proponemos el juego de ataque, buscamos siempre ganar y aparte de ser una responsabilidad, es una obligación y en el partido de mañana no cambiará nada, seguiremos siendo ofensivos, un equipo que genera y tenemos que buscar a los jugadores que tienen esa capacidad. En cuanto a las alineaciones, no me gusta hablar por adelantado, ya tendremos tiempo para tomar decisiones, tomando en cuenta el estado y la forma que tiene cada jugador”, dijo.

MF