Chivas: “Pocho” Guzmán apunta al Tricolor

El buen momento y nivel que ha mostrado con el Guadalajara en lo que va del torneo, hacen de Víctor “Pocho” Guzmán un jugador motivado, consciente de sus cualidades, y con el nombramiento de Diego Cocca como director técnico de la Selección mexicana, pretende volver a vestir la playera tricolor y nunca más soltarla.

“Está muy bien, se viene un buen proyecto, se tiene que tener confianza, y ahora que le toca a Cocca, desearle lo mejor estemos o no estemos, todos somos mexicanos y vamos a luchar para estar ahí, es un objetivo primordial, portarla y no volverla a soltar”, dijo el volante y capitán del Rebaño Sagrado en entrevista para cadena Fox Sports.

Tras haber recibido un homenaje por parte de la directiva del Pachuca en el estadio Hidalgo, Guzmán dijo que es algo que él se merecía, mismo caso de vestir la playera del Guadalajara, un equipo al que merecía ir por su calidad, ya que considera que Chivas no es para cualquiera.

“No esperaba tanta confianza, me la iba a ganar poco a poco, ahora que se me dio hay que aprovecharla, hay que seguir mejorando y aprovechando las oportunidades que se nos dan. Muy contento, también me lo gané el poder estar acá, no cualquiera llega, estoy contento con esta etapa de mi vida y voy a defender los colores como cuando estuve acá, y lo haré con honor y orgullo”, apuntó.