Ya sea en ataque o en defensa, el Guadalajara sigue siendo un equipo endeble en el juego aéreo y eso se demostró durante el encuentro en donde Chivas venció a Cruz Azul 2-1 en el Estadio Akron, que aunque el resultado fue favorable, la Máquina generó por lo menos tres opciones por la vía aérea.

Ante esto, el profe Pauno aclaró que no le gustó que su equipo dé estas facilidades al rival, por lo que tendrán que trabajar en ese rubro durante la semana previa al duelo ante Mazatlán de la próxima semana.

“Lo que no me gustó es que de esos saques de esquina nos han rematado y no me ha gustado en la fase de ataque que hemos acabado muchas acciones donde hemos tenido una buena preparación progresión y un centro, un remate prematuro, una finalización prematura y yo reconozco la culpa porque yo pedía a los jugadores que fuéramos contundentes en la primera parte y adelantarnos en el marcador si es posible, que seamos los que golpeemos primero y eso es, lo siento, pero eso es como yo lo vivo. Pero descomprimimos, volvimos a rearmar el plan, hicimos los cambios y nos funcionó, pero las pérdidas también en la primera parte creo que son las cosas que tenemos que mejorar”, comentó el timonel serbio del Rebaño Sagrado.

Tras la victoria ante los cementeros, Chivas suma 31 puntos y está muy cerca de sellar su pase a la Liguilla de manera directa dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general. Un hecho histórico que el mismo Profe Pauno celebra.

“Feliz por perseguir un sueño, de volver a la identidad y la gran tradición que tiene este club y estoy orgulloso de volver a vivir una experiencia como la de hoy, donde en un partido que en la primera parte creo que no estuvimos bien, tuvimos momentos de aclaración y de reagrupación en el vestuario. Podemos contar con la gente que en este caso viene del banquillo y el equipo se beneficia. Por lo tanto es un Rebaño perfecto lo que tenemos”, afirmó.

