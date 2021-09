Estar en la delantera de la Selección Mexicana es un boleto directo para estar siempre en el ojo del huracán, pues cualquier falla o acierto será resaltada de manera importante por la afición y la crítica pública.

Sabedor de esto, el atacante de Chivas Oribe Peralta salió en defensa de los delanteros del ''Tri'', pues el ''Cepillo'' no tuvo problema para destacar lo hecho por atacantes como Rogelio Funes Mori, quien recientemente ha sido señalado por algunas fallas durante los juegos de la selección nacional.

''Para mí, Funes Mori es un jugador muy completo que le ha venido muy bien a la selección y que tiene cualidades para estar ahí. Obviamente que cualquiera que esté en esa posición tratará de hacerlo lo mejor posible, unas veces se darán los goles, otras no, pero siempre tienes que cumplir con lo que te pide el entrenador. Con lo poco que he visto de los partidos creo que ha hecho una buena labor'', compartió acerca del ''Mellizo''.

Respecto a futbolistas como Henry Martín, quien fue su compañero en el América, Peralta destacó las cualidades del atacante azulcrema, y espera que él como el resto de los delanteros mexicanos puedan conseguir logros importantes con la camiseta del ''Tri''.

''Para mí es un gran ser humano con muchísimo talento (Henry Martín). Creo que puede conseguir cosas más importantes que las que yo conseguí y así lo deseo. No sólo para él, sino para todos los delanteros mexicanos que hay, porque tenemos atacantes de gran calidad como el 'Chelo' (Ángel Zaldívar), él para mí es un delantero muy completo que siempre busca dar su máximo para el equipo, luego me sorprende que no lo noten'', finalizó Oribe.

En cuanto a Javier Hernández, Peralta dijo desconocer el supuesto veto que tiene ''Chicharito'' en la Selección Mexicana que dirige Gerardo Martino.

