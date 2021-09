Se busca referente

La convocatoria de Rogelio Funes Mori y su alineación como titular con la Selección mexicana de fútbol ha desatado cualquier cantidad de críticas y peticiones para que sea otro el jugador llamado.

Sin embargo, material humano hay muy poco, sobre todo en la línea de ataque y fabricación de jugadas ofensivas.

Y es que en teoría, a la Selección van los mejores, los que viven su mejor momento, los que pueden marcar una diferencia. Para todos, representar a un país vistiendo la playera de cualquier Selección se supone que debería ser motivo de orgullo.

En México, hay jugadores que han dejado de vestir la playera de la Selección mexicana por bajas de juego, indisciplinas y decisiones propias.

Ante estas situaciones, el cuerpo técnico del Tricolor ha decidido no tomarlos más en cuenta, al menos en los siguientes compromisos de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, ya que hoy en día, para su buena fortuna, hay jugadores que bien pueden tomar esos puestos y no se notarán sus ausencias.

Carlos Vela

Desde épocas posteriores al Mundial de Sudáfrica 2010 se ha negado a asistir a diversas convocatorias a la Selección mexicana, se perdió el Mundial de Brasil y sí asistió a Rusia 2018, sin embargo el delantero de LAFC ha sido recurrente en su respuesta negativa a ser considerado para el Tricolor y más ahora con el “Tata” Martino, quien ya se reunió con él, pero la respuesta siempre fue la misma.

Javier Hernández

El “Chicharito”, máximo anotador de la Selección mexicana de futbol con 52 goles, comenzó la era del “Tata” Martino incluso como titular en juegos amistosos en la Estados Unidos, sin embargo, algunas indisciplinas le costaron el llamado a más convocatorias, al grado de él negarse a responder cuestionamientos, mismo caso del entrenador nacional, quien sólo se ha limitado a señalar que no vive un buen momento.

Fernando Navarro

Hasta antes de su lesión de rodilla, el jugador de León había sido convocado por Gerardo Martino al Tricolor, pero luego de ver su rendimiento, decidió que no lo llamará más debido a que en ese mismo puesto están Luis “Chaka” Rodríguez y Jorge Sánchez, jugadores que le gustan más al técnico argentino, debido a su edad y fuelle, ya que bien podrían llegar no solo a Qatar 2022, sino al Mundial del 2026.

Luis Montes

El “Chapo” había sido considerado por Martino para conformar a la Selección nacional, desafortunadamente, su poca actividad en los juegos amistosos hizo que el jugador de León se decepcionara, a tal grado de hablar con el técnico argentino para manifestarle el descontento y decidir no asistir más a un llamado del Tricolor, retirándose definitivamente, toda vez que es un hombre importante para su equipo en la Liga MX.

Carlos Salcedo

Su notable baja de juego y los goles que regaló en la pasada edición de la Copa Oro 2021 desataron la furia de la afición. Martino lo mandó a la banca, algo que no le agradó del todo al “Titán”, discutiendo con elementos del cuerpo técnico. El “Tata” tomó nota de esto y decidió no convocarlo más, por muy bien que pueda llegar a andar con su equipo en la Liga MX. Ya no fue llamado para esta Fecha FIFA.

Gerardo Arteaga

Aunque es uno de los principales prospectos del futbol mexicano al militar en el Genk de Bélgica, Gerardo Arteaga se bajó de la convocatoria del Tricolor que disputaría la Nations League y la Copa Oro, argumentando problemas personales; esta situación no fue del agrado total del técnico nacional, al punto de no considerarlo para las eliminatorias mundialistas en las primeras jornadas ante Jamaica, Costa Rica y Panamá.

José Juan Macías

La aparente lesión que sufrió con la Selección olímpica que lo privó de asistir a los Juegos de Tokio 2020, y que pocos días después parece haber desaparecido, ya que se le vio firmando su contrato, realizando pruebas físicas, médicas y siendo presentado en el futbol de España, levantó sospechas en el interior de la Selección mexicana, al grado de decidir no convocarlo en un tiempo a pesar de ser delantero en el futbol de Europa.

